Υπέροχη εικόνα: Ο Ουναΐ έσπευσε στο νοσοκομείο με τα ρούχα του Παναθηναϊκού για να σταθεί δίπλα στον Ελ Κααμπί

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ο Αζεντίν Ουναΐ, που αμέσως μετά την λήξη του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, έφυγε «καρφί» για το νοσοκομείο, για να βρεθεί στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο ματς με τον Βόλο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί το κάταγμα που υπέστη στη κνήμη.

Ο Αζεντίν Ουναΐ από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό του συμπατριώτη του και συμπαίκτη του στην Εθνική Μαρόκου, με μήνυμά του στα social media, όμως έδειξε την στήριξή του και έμπρακτα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και την επιστροφή του με την φανέλα του Τριφυλλιού, ο Μαροκινό χαφ πήγε στο νοσοκομείο με τα ρούχα των «πράσινων» για να επισκεφτεί τον Ελ Κααμπί.

Ο Ουναΐ, μάλιστα ανάρτησε το φωτογραφικό στιγμιότυπο στο Instagram, προσφέροντας ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο με τον άσο του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο πλευρό του «μπομπέρ» του Ολυμπιακού.