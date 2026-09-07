Ταμπόρδα: «Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, κάθε ματς είναι τελικός»

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και τα γκολ που έχει σκοράρει με το κεφάλι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, πέρσι αυτός ο αντίπαλος μας είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Κάθε αγώνα είναι ένας τελικός, κάθε ματς μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε.

Εμείς καλούμαστε να εκτελέσουμε τις ιδέες του προπονητή μας. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, αντιμετωπίζει όλους τους αγώνες σαν τελικούς, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε την πρωτοβουλία σε κάθε ματς.

Για τα γκολ που σημειώνει με κεφαλιά: «Το γκολ με όποιο μέρος του σώματος και αν το πετυχαίνεις παραμένει γκολ και ελπίζω να έρθουν πολλά ακόμη».