Η Φιορεντίνα απέλυσε τον Φάμπιο Γκρόσο

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Φιορεντίνα, αφού οι «Βιόλα» ανακοίνωσαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Φάμπιο Γκρόσο.

Το κάκιστο ξεκίνημα της Φιορεντίνα στην Serie A, όπου σε τρεις αγωνιστικές έχει ισάριθμες ήττες, έφερε εξελίξεις στο στρατόπεδο των «Βιόλα», με τον Φάμπιο Γκρόσο να «πληρώνει» το μάρμαρο.

«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι ο Φάμπιο Γκρόσο απαλλάχθηκε, με ισχύ από σήμερα, από τα καθήκοντά του ως προπονητής της πρώτης ανδρικής ομάδας», ανέφερε η ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας.

Πλέον, οι ιθύνοντες της Φιορεντίνα βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του Φάμπιο Γκρόσο, καταρτίζοντας την λίστα με τους υποψήφιους προπονητές.