Παναθηναϊκός για τρελά γούστα: Τρία αντί για πέντε, έκανε πάρτι στο καυτό ΟΑΚΑ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την κυριαρχική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, που στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς νίκησε πιο άνετα από κάθε άλλο ματς και ενθουσίασε τον κόσμο του, ενώ τελειώνει μία και καλή την κουβέντα για την διαιτησία και το πέναλτι αφού πιο πριν υπάρχει φάουλ στον Κάνγκουα, που δεν δόθηκε.

Αυτός ο Παναθηναϊκός ναι τα είχε όλα. Και αποτέλεσμα, άνετη νίκη στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς και θέαμα. Και πολλή ποιότητα, ποιότητα που έχουμε να δούμε χρόνια στον Παναθηναϊκό. 35.000 κόσμος έφυγε από το ΟΑΚΑ γεμάτος για αυτό, που είδε και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος για τη συνέχεια.

Αυτό ήταν ένα δείγμα για τον Παναθηναϊκό, που ετοιμάζει ο Νίστρουπ. Τα πόδια άρχισαν να λύνονται και η αποψινή εμφάνιση γεμίζει ελπίδα τον κόσμο και δίνει όραμα. Η ομάδα μπήκε στο παιχνίδι και από την πρώτη μονομαχία είπε στον ΠΑΟΚ. "Σήμερα θα χάσεις εύκολα". Και έχασε εύκολα. Στο 52 το σκόρ ήταν 3-0 και στη συνέχεια χάθηκαν ευκαιρίες και για τέσσερα και για πέντε, αλλά τις έχασαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο μάγος Ουναί μπήκε στο τελευταίο 20λεπτο και έκανε όργια με την μπάλα και έδειξε κάτι από τα προσεχώς. Ο Παναθηναϊκός έδειξε απόψε στο ΟΑΚΑ ότι αρχίζει και βρίσκεται στο γήπεδο και όσο βελτιώνεται δεν θα πιάνεται. Είχε κορυφαίο όλων το δίδυμο στα χαφ Καμαρά, Κάνγκουα που έκαναν ότι ήθελαν με την μπάλα, τον Λιβάι με τον Τετέι που χόρευαν την άμυνα του ΠΑΟΚ και τον Αντίνο με τον Ταμπόρδα, που ήταν πολύ επικίνδυνοι από τα άκρα.

Δύο γκολάρες από τον Τετέι. Στο πρώτο πήρε μαζί του τον νεαρό Μπαταούλα, που σχεδόν κρεμάστηκε από πάνω του, αλλά τελικά ο Τετέι σκόραρε. Στο δεύτερο ο Κάνγκουα του έκανε τρομερή ασίστ και με κεφαλιά νίκησε τον Παβλενκα, που γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από μεγάλη συντριβή. Και ο Ταμπόρδα ενδιάμεσα με κεφαλιά χώθηκε στην περιοχή από σέντρα του Κυριακόπουλου και έβαλε το δεύτερο.

Η μεγαλύτερη προσφορά του Τετέι ήταν η κόκκινη κάρτα του Ελουστόντο, που τον ανέτρεψε οταν εφευγε μόνος του για την εστία. Ο Παναθηναϊκός με 11 εναντίον 11 είχε κάνει ήδη μία ευκαιρία και προυποθέσεις για γκολ στη συνέχεια δεν πιανόταν και αν δεν ήταν ο Παβλένκα το κοντέρ θα είχε γράψει πέντε η έξι. Ο κόσμος στο ΟΑΚΑ γούσταρε από αυτά, που είδε και πήρε μία γεύση για το τι ακολουθεί.

Είναι τρομερό για ένα ματς που έπρεπε να το χάσεις με 5-1 αφού έχασε πέναλτι και ο Ταμπόδρα να μιλάς για την διαιτησία. Για μία φάση. Το πέναλτι που έγινε πάνω στον Ντιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν με την διαφορά, ότι πριν η φάση έχει ξεκινήσει από φάουλ με πάτημα στον Κάνγκουα. Αρα δεν υπάρχει πέναλτι, όπως βλέπετε στην ΦΩΤΟ το φάουλ είναι καθαρό.

Χαμηλά την μπάλα συνεχίζουμε και πάμε για το ματς με την Κηφισιά.

Λάθος του Ντέσερς το κατάλαβε και ζήτησε συγγνώμη στο τέλος, αλλά δεν πρέπει να ξαναγίνει.

Τα καλύτερα είναι μπροστά, εμπιστοσύνη και στήριξη στην ομάδα.