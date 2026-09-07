Κόντης: «Το Ηράκλειο πρέπει να γίνει ένα απόρθητο κάστρο»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς με 2-0, τονίζοντας ότι είναι σημαντικά τα θετικά αποτελέσματα στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στα παιδιά. Η Κηφισιά μας έβαλε δύσκολα και μας πίεσε. Σε κάποια ματς πρέπει να υποφέρεις για να κερδίσεις. Κι εμείς είχαμε πολλές καλές στιγμές στο πρώτο μέρος.



Στο δεύτερο μέρος κάναμε εύκολα λάθη, βάλαμε πίεση σε εμάς. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με βάση το δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε με συνεχόμενα παιχνίδια.



Είναι σημαντικό το αήττητο στο Παγκρήτιο, αλλά και το μηδέν στην άμυνα. Η άμυνα θα μας δώσει φέτος αποτελέσματα. Το Ηράκλειο πρέπει να γίνει ένα απόρθητο κάστρο».

