Ο Σέλτον έβαλε φρένο στον Τσιτσιπά (vids)

Πολύ υψηλό εμπόδιο αποδείχτηκε ο Μπεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αποχαιρέτησε το US Open με ήττα σε straight sets. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο 23χρονος Αμερικανός, Νο.9 στον κόσμο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα (Νο.53) και πήρε άνετα τη νίκη με 6-2, 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 52 λεπτά, για να κλείσει μεγάλο ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά.

Ο Στέφανος δεν βρήκε λύσεις στο σερβίς του Σέλτον, ενώ γενικά δεν είχε την ενέργεια και αποφασιστικότητα που είχε στα προηγούμενα ματς του στη διοργάνωση. Είναι, βέβαια, και θέμα αντιπάλου, καθώς ο αριστερόχειρας τενίστας έκανε πολύ πειστική εμφάνιση και δείχνει έτοιμος να... βάλει δύσκολα στον Καρλίτος.

Η ήττα αυτή, φυσικά, δεν διαγράφει την εξαιρετική πορεία του Στέφανου στη Νέα Υόρκη και τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε μετά τα τελευταία ανεπιτυχή του αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι δεν είχε πάει ποτέ στον τέταρτο γύρο του US Open ούτε όταν βρισκόταν στην πρώτη δεκάδα!

Μετά τη μεγάλη αλλαγή που έκανε στην ομάδα του, τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για τον 28χρονο τενίστα, που πραγματικά θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό κόντρα σε σπουδαίους αντιπάλους.

Τώρα μπαίνει στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν με αυτοπεποίθηση, έχοντας ως βασικό στόχο να ανεβεί στο ranking και να είναι seeded στη Μελβούρνη. Σίγουρα πρόκειται για εφικτό στόχο, αφού με την παρουσία του στο αμερικανικό σλαμ θα πλησιάσει το Top 40 (είναι στο Νο.43 του live ranking).

Ο Στέφανος μπήκε κάπως νευρικά στον αγώνα και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ από το ξεκίνημα. Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στις επιστροφές του, δεν μπόρεσε στη συνέχεια να απειλήσει τον Αμερικανό, που σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ και πήρε εύκολα το πρώτο σετ.

Ο Τσιτσιπάς βρήκε σε ένα βαθμό τα πατήματά του στη συνέχεια, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να κρατήσει μέχρι το τέλος και μετά το μπρέικ στο έκτο γκέιμ, ο Μπεν έφτασε στο 2-0.

Στο τρίτο σετ το μπρέικ ήρθε ακόμα πιο νωρίς (2-1) και ο Σελτον έκλεισε τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4, μέσα σε αποθέωση από το κατάμεστο Arthur Ashe.

Έτσι, είναι πλέον βέβαιο ότι δεν θα υπάρχει παίκτης με one-handed backhand στα ημιτελικά Grand Slam για πρώτη φορά στην ιστορία!

Ο Στέφανος δεν έχει ακόμα επισημοποιήσει τη συμμετοχή του στο Davis Cup, οπότε το μόνο βέβαιο για την ώρα είναι ότι θα στρέψει το ενδιαφέρον του στο ασιατικό swing.

Ο άλλος προημιτελικός που προέκυψε απόψε είναι αμερικανική υπόθεση, καθώς θα αναμετρηθούν Φράνσις Τιάφοου (3-0 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ) και Άλεξ Μίκελσεν (3-0 τον Τομάς Ετσεβέρι).