Ισοφάρισε αρνητική επίδοση στην άμυνα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», μάλιστα ισοφάρισαν μια αρνητική επίδοση στην άμυνά τους, δεχόμενοι 2+ γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League, για δεύτερη φορά τα τελευταία 50 χρόνια.
Η προηγούμενη φορά που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δέχθηκε 2+ γκολ σε ξεκίνημα μιας αγωνιστικής περιόδου ήταν την σεζόν 2020-2021, όταν είχαν δεχθεί 11 γκολ από Κρίσταλ Πάλας, Μπράιτον και Τότεναμ.
Την φετινή σεζόν η Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με 2-0 από την Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη, επικράτησε της Ίπσουϊτς με 5-2, ενώ ήρθε ισόπαλη με την Έβερτον (2-2).
2 - For just the second time in the last 50 years, Manchester United have conceded 2+ goals in each of their first three games of a league season, along with 2020-21.— OptaJoe (@OptaJoe) September 6, 2026
Leaky. pic.twitter.com/B2Dk6Ioxkq