Ισοφάρισε αρνητική επίδοση στην άμυνα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέταξε δύο βαθμούς στην έδρα της Έβερτον, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν σε 2-2 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», μάλιστα ισοφάρισαν μια αρνητική επίδοση στην άμυνά τους, δεχόμενοι 2+ γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League, για δεύτερη φορά τα τελευταία 50 χρόνια.

Η προηγούμενη φορά που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δέχθηκε 2+ γκολ σε ξεκίνημα μιας αγωνιστικής περιόδου ήταν την σεζόν 2020-2021, όταν είχαν δεχθεί 11 γκολ από Κρίσταλ Πάλας, Μπράιτον και Τότεναμ.

Την φετινή σεζόν η Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με 2-0 από την Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη, επικράτησε της Ίπσουϊτς με 5-2, ενώ ήρθε ισόπαλη με την Έβερτον (2-2).