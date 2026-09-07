Αναστασίου: «Κάναμε τον κόσμο μας να πιστεύει»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Σαν ομάδα ήμασταν καλύτεροι. Κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες έκαναν το παιχνίδι χειρότερο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Νομίζω ότι είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες, δύο δοκάρια και δύο γκολ και ήμασταν η ομάδα που το ήθελε περισσότερο. Θέλει υπομονή, πίστη και τα είχαμε.
Μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, τους κάναμε να πιστεύουν και τους δείξαμε ότι μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε. Είναι ακόμα νωρίς, η ομάδα δεν είναι ολοκληρωμένη, προσπαθούμε να βάλουμε παίκτες σιγά σιγά για να μην έχουμε τραυματισμούς».