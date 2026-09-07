Η υγρασία έβγαλε... off τον Γκριζμάν - Η σοκαριστική εικόνα του Γάλλου (vid)

Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 28ο λεπτό, χαρίζοντας στην Ορλάντο Σίτι τη νίκη, ωστόσο η εικόνα του στο 34' στη διάρκεια cooling break προκάλεσε ανησυχία.
Ο Γκριζμάν είχε πετσέτα στο κεφάλι και τον λαιμό του και έδειχνε εμφανώς καταβεβλημένος από την ακραία υγρασία, με τον Γάλλο πάντως να βγάζει ολόκληρη την αναμέτρηση, όντας ο κορυφαίος της ομάδας του.
🚨 Antoine Griezmann after playing 33 minutes in the Florida heat and humidity. 😭 pic.twitter.com/G0UQInlG1G— Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 6, 2026