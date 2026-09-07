Ο Βανόλι επιστρέφει στην Φιορεντίνα τρεις μήνες μετά την απόλυσή του!

Οι «Βιόλα» μετά από τρεις αγωνιστικές στην Serie A, προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή επαναφέροντας στον πάγκο τους τον Πάολο Βανόλι.

Η Φιορεντίνα, μετράει τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο ιταλικό πρωτάθλημα, με την διοίκηση της ιταλικής ομάδας να προχωράει στην απόλυση του Φάμπιο Γκρόσο, βρίσκοντας άμεσα τον αντικαταστάτη του.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Φιορεντίνα ήρθαν σε συμφωνία με τον Πάολο Βανόλι, που επιστρέφει στους «Βιόλα» τρεις μήνες μετά την λύση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Στις 5 Ιουνίου, η Φιορεντίνα είχε ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας της με τον 54χρονο προπονητή και τρεις μήνες μετά, ο Πάολο Βανόλι ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο comeback!