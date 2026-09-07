Ο Βανόλι επιστρέφει στην Φιορεντίνα τρεις μήνες μετά την απόλυσή του!

Η Φιορεντίνα, μετράει τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο ιταλικό πρωτάθλημα, με την διοίκηση της ιταλικής ομάδας να προχωράει στην απόλυση του Φάμπιο Γκρόσο, βρίσκοντας άμεσα τον αντικαταστάτη του.
Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Φιορεντίνα ήρθαν σε συμφωνία με τον Πάολο Βανόλι, που επιστρέφει στους «Βιόλα» τρεις μήνες μετά την λύση της μεταξύ τους συνεργασίας.
Στις 5 Ιουνίου, η Φιορεντίνα είχε ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας της με τον 54χρονο προπονητή και τρεις μήνες μετά, ο Πάολο Βανόλι ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο comeback!
🚨🟣 Fiorentina have reached a verbal agreement with Paolo Vanoli to return as new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2026
Vanoli was in charge last season and he’s set to come back after Fabio Grosso got sacked overnight.
Formal steps to follow today. pic.twitter.com/YVOE6WftC3