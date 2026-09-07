Νέα αποθέωση Αρτέτα σε Τζόλη: «Ο τρόπος που επιλέγει την τέλεια στιγμή για να πασάρει είναι μια απόλαυση»

Ο Χρήστος Τζόλης κατέγραψε ασίστ στη νίκη της Άρσεναλ επί της Τσέλσι (2-1) στο λονδρέζικο ντέρμπι, με τον Μίκελ Αρτέτα να στάζει μέλι για τον Έλληνα εξτρέμ.

«O Τζόλης, ήταν απίστευτος σήμερα. Ο τρόπος που επιλέγει την τέλεια στιγμή για να πασάρει την μπάλα είναι μια απόλαυση να το βλέπεις», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Ισπανός προπονητής.

Ο Μίκελ Αρτέτα αναφέρθηκε και στη νίκη επί της Τσέλσι, επισημαίνοντας: «Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς και βοηθάει γιατί το πρωτάθλημα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο φέτος.

Απόψε είδαμε ότι είμαστε ικανοί να αποδώσουμε σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό της περσινής σεζόν», πρόσθεσε ο Μίκελ Αρτέτα για την εμφάνιση της ομάδας του.