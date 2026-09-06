Επιβεβαίωσε την υποψηφιότητα Ινφαντίνο στις εκλογές του 2027 η FIFA

Eπιβεβαίωσε, με σημερινή τοποθέτησή της, η FIFA τη νέα υποψηφιότητα του Τζάνι Ινφαντίνο, τονίζοντας πως δεν έχει αλλάξει τίποτα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις προτάσεις της για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι εκλογές για τη θέση του προέδρου είναι προγραμματισμένες για τις 27 Μαρτίου του 2027 και θα γίνουν στο Ραμπάτ του Μαρόκο.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν αποτελεί νέα γνωστοποίηση της υποψηφιότητάς του, καθώς ο Ινφαντίνο είχε κάνει γνωστή την απόφασή του ήδη από τις 30 Απριλίου 2026. Πρόκειται ουσιαστικά για μία επιβεβαίωση της πρόθεσής του να διεκδικήσει ξανά την προεδρία.

“Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2027. Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο κ. Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή”, τόνισε η FIFA.