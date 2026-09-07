Είναι γεγονός: Μέσι και Ρονάλντο θα παίξουν μαζί!

Ο Κάρλος Τέβες επιβεβαίωσε την φημολογία, σύμφωνα με την οποία ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα υπάρξουν συμπαίκτες!

Όπως διευκρίνισε ο έμπειρος επιθετικός, η ιστορική αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο φημισμένο γήπεδο «La Bombonera», στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Τέβες, που έχει προγραμματισθεί για τον προσεχή Δεκέμβριο, στο Μπουένος Άιρες.

Ο πρώην επιθετικός της Μπόκα Τζούνιορς ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε την συμφωνία του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο, ώστε να παίξουν μαζί στην ίδια ομάδα. Μια εξαιρετική αναμέτρηση για κάποιον που μοιράστηκε τα αποδυτήρια και με τους δύο θρύλους του σύγχρονου ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα, με τον «pulga» στην εθνική ομάδα της Αργεντινής και με τον «CR7» στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Πάντα ονειρευόμουν να δω τον Κριστιάνο και τον Λέο να παίζουν στην ίδια ομάδα. Είναι οι δύο σπουδαιότεροι παίκτες όλων των εποχών. Επικοινώνησα μαζί τους, ειδικά με τον Κριστιάνο. Του είπα: «Κριστιάνο, θέλω εσένα και τον Λέο στην ίδια ομάδα για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα μου. Για να μπορέσει όλος ο κόσμος να δει αυτήν την μαγεία μια για πάντα». Και μου είπε ότι θα είναι εκεί. Το να πείσω τον Λέο δεν ήταν δύσκολο. Και οι δύο μου έδωσαν την συγκατάθεσή τους. Ανυπομονώ. Αυτός ο αγώνας θα είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος», τόνισε ο Τέβες.