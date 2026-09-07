«Ο Ενκουκού απέρριψε Γιουνάιτεντ και Νιούκαστλ πριν πάει δανεικός στη Λειψία»

Ο Κρίστοφερ Ενκουκού απέρριψε προτάσεις από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιούκαστλ, ωστόσο ο 28χρονος επιθετικός επέλεξε την επιστροφή του στη Λειψία με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι.

Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού, σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, απέρριψε προσεγγίσεις από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Νιούκαστλ προτού ολοκληρώσει τη μετακίνησή του με τη μορφή δανεισμού πίσω στη Λειψία από την Τσέλσι, το φετινό καλοκαίρι.

Παρά το ενδιαφέρον από ομάδες της Premier League, ο Γάλλος επιθετικός επέλεξε την επιστροφή του στη Γερμανία και συγκεκριμένα στον σύλλογο που πραγματοποίησε τις πιο ώριμες χρονιές της καριέρας του, σε μια γεμάτη τετραετία (2019-2023).

Με τη φανέλα της Λειψίας, ο 28χρονος έχει 174 εμφανίσεις με 70 γκολ και 57 ασίστ, ενώ παράλληλα έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Γαλλίας 18 φορές.