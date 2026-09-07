Λιούμπιτσιτς: «Ελαφρώς τρελοί οι οπαδοί της ΑΕΚ - Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι απλά υπέροχη»

Για την καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί της ΑΕΚ μίλησε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, σε δηλώσεις που έκανε σε ΜΜΕ της Αυστρίας, ενόψει του αυριανού αγώνα της ΛΑΣΚ με την «Ένωση» στη «Νέα Φιλαδέλφεια» για το Champions League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο (8/9, 19:45) τη ΛΑΣΚ ενόψει της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με την «Ένωση» να περιμένει και την επιστροφή ενός παλιού γνώριμου στο γήπεδο.

Ο λόγος για τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Ο πρώην παίκτης των «κιτρινόμαυρων» (2024-2026) έκανε δηλώσεις σε ΜΜΕ της Αυστρίας ενόψει του μεγάλου αγώνα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μιλώντας για την απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, αλλά και για το πόσο άμεσος τύπος και με σαφές όραμα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λιούμπιτσιτς:

«Το ποδόσφαιρο το ζουν με απίστευτο πάθος στην Ελλάδα και το νιώθεις αμέσως σε κάθε παιχνίδι. Οι οπαδοί ζουν για την ομάδα τους και είναι πολύ συναισθηματικοί - η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι απλά υπέροχη. Για την ΛΑΣΚ, αυτή είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή εμπειρία. Ένα γεμάτο στάδιο, παθιασμένοι και ίσως ακόμη και ελαφρώς τρελοί οπαδοί, και ένας αντίπαλος που παρασύρεται από το πλήθος του».

«Μετά την πρόκριση επί της Σέλτικ είναι ξεκάθαρο πως δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι».

Για τον Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε: «Είναι ένας πολύ άμεσος τύπος με σαφές όραμα για το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα του. Δίνει μεγάλη έμφαση στην τακτική πειθαρχία και στο να συμπεριφέρεται κάθε παίκτης με επαγγελματισμό, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».