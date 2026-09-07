Κοντά στον ΠΑΟΚ ο εντυπωσιακός Μαϊκόν Φράνσα!

Με μία κίνηση που προσθέτει μέγεθος, δύναμη και σημαντικές προοπτικές στο ρόστερ του, ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στη συμφωνία με τον Μαϊκόν Φράνσα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος ακραίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με την προοπτική να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλάνο της ομάδας. Με ύψος που αγγίζει τα 2,18 μέτρα, διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη θέση του και αναμένεται -εφόσον γίνει το deal- να δώσει στον ΠΑΟΚ μία διαφορετική αγωνιστική διάσταση.

Ο Φράνσα έχει ήδη πάρει σημαντικές εμπειρίες από το τουρκικό πρωτάθλημα, καθώς ανήκει στη Φενέρμπαχτσε και στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε στην Γκεμπζέ. Προηγουμένως είχε αγωνιστεί στη Βραζιλία, περνώντας από ομάδες όπως η Φλουμινένσε, η Σάντα Κρουζέιρο, η Αραγκουάρι και η Πράια Κλούμπε.

Η επιλογή του από τον ΠΑΟΚ δεν αφορά μία συμπληρωματική λύση. Αντίθετα, ο Βραζιλιάνος προορίζεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς ακραίους της ομάδας, έχοντας παράλληλα σημαντικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία.

Ο Δικέφαλος επενδύει στις δυνατότητές του και περιμένει από τον Φράνσα να εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της νέας σεζόν, προσφέροντας ποιότητα και επιθετική ισχύ από τα άκρα.

