Ρόμπερτ Χόρι: «Ούτε ο Ντόντσιτς, ούτε ο Ριβς, ο Κέσλερ είναι το κλειδί των Λέικερς»

Ο Ρόμπερτ Χόρι μίλησε για τους Λος Άντζελες Λέικερς της νέας σεζόν και τόνισε πως ο Ουόκερ Κέσλερ είναι ο παίκτης που θα κάνει την διαφορά στους «Λιμνανθρώπους».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους αυτό το καλοκαίρι. Η μεγαλύτερη προσθήκη που έκαναν ήταν αυτή του Ουόκερ Κέσλερ, ο οποίος θα αποτελέσει… πυλώνα των «Λιμνανθρώπων» δίπλα στους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς.

Ο Ρόμπερτ Χόρι μίλησε στο «ESPN LA» και μίλησε για τον 25χρονο σέντερ. Ο θρύλος των Λέικερς τόνισε πως ο Κέσλερ θα αποτελέσει το «κλειδί» για το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ και το πώς θα κυλήσει η σεζόν των «Λιμνανθρώπων» θα εξαρτηθεί από την απόδοσή του.

«Όταν βλέπεις τα όσα φέρνει ο Ουόκερ Κέσλερ, ο οποίος είναι τόσο ταλαντούχος, δεν είχαμε τέτοιον ψηλό από τον Άντονι Ντέιβις, που να μπορεί να κάνει μπλοκ και να εκτελεί τρίποντα. Ελπίζω να παραμείνει υγιής.

Αυτό είναι ένα θέμα για τους Λέικερς. Ο Λούκα στα play-offs δεν ήταν υγιής. Ο Ριβς δεν ήταν υγιής στο τέλος της σεζόν. Έχασε σχεδόν όλη την σεζόν, πόσο σκούριασε; Θα μπορέσει να το ξεπεράσει αυτό και να είναι ο σέντερ που ο κόσμος αναμένει να είναι;

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει γιατί είναι το κλειδί. Όχι ο Λούκα, όχι ο Ριβς, αυτός είναι».