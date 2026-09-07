«Σπάει» τα κοντέρ η Μπαρτσελόνα: Ιστορική εκκίνηση με 17 γκολ σε τέσσερα ματς

Με το πόδι πατημένο στο... γκάζι έχει ξεκινήσει τη φετινή LaLiga η Μπαρτσελόνα, η οποία συνδυάζει το απόλυτο των νικών με μία επίθεση που καταγράφει ήδη ιστορικές επιδόσεις.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει κάνει το «4 στα 4» στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όμως ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο τρόπος με τον οποίο φτάνει στις νίκες.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη σημειώσει 17 γκολ στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, επικρατώντας με 5-0 της Έλτσε, 2-0 της Μπιλμπάο, 5-2 της Ράγιο Βαγεκάνο και 5-0 της Βαλένθια.

Πρόκειται για την τρίτη καλύτερη επιθετική εκκίνηση στην ιστορία του συλλόγου μετά από τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος. Μόνο η Μπαρτσελόνα της σεζόν 1950/51 είχε πετύχει περισσότερα γκολ στο ίδιο διάστημα, με 21, ενώ ακολουθεί εκείνη του 1949/50 με 19.

Υπάρχει, ωστόσο, μία επίδοση στην οποία η φετινή ομάδα του Φλικ βρίσκεται ήδη μόνη της στην κορυφή.

Με 17 γκολ υπέρ και μόλις δύο κατά, η Μπαρτσελόνα έχει συντελεστή τερμάτων +15, τον καλύτερο που έχει καταγράψει ποτέ μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της LaLiga.

Μέχρι σήμερα το σχετικό ρεκόρ κρατούσε η ομάδα της σεζόν 1957/58, η οποία είχε ξεκινήσει με συντελεστή +14 και απολογισμό 17-3.

Έπειτα από μόλις τέσσερις αγωνιστικές, λοιπόν, η φετινή Μπαρτσελόνα έχει ήδη αρχίσει να «σκαλίζει» επιδόσεις που άντεχαν για σχεδόν επτά δεκαετίες.