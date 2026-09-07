Δίκη-σοκ στη Φινλανδία: Στο εδώλιο 27χρονος για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον 361 παιδιών μέσω social media

Jεκίνησε στη Φινλανδία η δίκη ενός 27χρονου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος 361 παιδιών μέσω διαδικτύου, υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται φέρεται να πραγματοποιήθηκαν την περίοδο από το 2019 έως το 2022, με τα θύματα να είναι, σύμφωνα με τις φινλανδικές αρχές και τη δημόσια τηλεόραση Yle, αγόρια ηλικίας από 9 έως 15 ετών από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Πίρκανμαα. Η παρουσίαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε δημόσια, ενώ από την επόμενη ημέρα η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης των κατηγοριών και της προστασίας των ανήλικων θυμάτων.

Η έρευνα και τα ευρήματα στο κινητό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας σε κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου το 2022, στο πλαίσιο διαφορετικής ποινικής υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, στη συσκευή εντοπίστηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο με παιδιά, τα οποία δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Η περαιτέρω έρευνα οδήγησε στην αποκάλυψη της έκτασης της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση εκατοντάδων φερόμενων θυμάτων.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα παιδιά μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων του Snapchat, και τους ζητούσε να του αποστέλλουν φωτογραφίες ή βίντεο προσωπικού χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να τους ζητούσε να προχωρήσουν και σε σεξουαλικές πράξεις.

Βαριές κατηγορίες

Οι βασικές κατηγορίες εναντίον του είναι οι διακεκριμένες πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων, πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων και διακεκριμένες περιπτώσεις διάδοσης εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα που απεικονίζουν ανήλικους, δήλωσε ο εισαγγελέας στο AFP πριν από την έναρξη της δίκης.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει παραδεχθεί μέρος των πράξεων που του αποδίδονται κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας. Ωστόσο, η υπόθεση θα κριθεί από το δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μήνες

Το μέγεθος της δικογραφίας και ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων έχουν οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα μακρά δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, έχουν προγραμματιστεί περίπου 45 ημέρες ακροαματικής διαδικασίας και η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026. euronews

Η υπόθεση είχε αρχικά αφορά 364 φερόμενες σεξουαλικές παραβάσεις σε βάρος παιδιών. Τον Ιούνιο, ωστόσο, η Εθνική Αρχή Δίωξης της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι οι εισαγγελείς αποφάσισαν να μην ασκήσουν δίωξη σε τρεις από τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα οι κατηγορίες να αφορούν πλέον 361 παιδιά.

Η δίκη αναμένεται να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα ανήλικα θύματα και στη διάρκεια της φερόμενης δράσης του, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της μεγάλης κλίμακας και της ηλικίας των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr