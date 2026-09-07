Αισιόδοξος ο Κάρικ για τη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ

Ο Μάικλ Κάρικ είναι αισιόδοξος για την εφετινή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά το λιγότερο εντυπωσιακό μεταγραφικό παράθυρο από αυτό αρκετών αντιπάλων της.

Με περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ να έχουν δαπανηθεί, κυρίως για τους Κάρλος Μπαλέμπα, Αντρέι Σάντος και Γιούρι Τίλεμανς, ο Άγγλος προπονητής πιστεύει ότι τα χρήματα δεν είναι το παν.

«Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «τα χρήματα είναι ένα πράγμα. Το τι κάνεις με αυτά και πώς τα αξιοποιείς στο έπακρο, είναι κάτι άλλο».

Αφού οδήγησε τους «Κόκκινους Διαβόλους» στην τρίτη θέση της Premier League και στο Champions League, ο Κάρικ αισθάνεται επίσης «μια φρεσκάδα και ενθουσιασμό» στην ομάδα του, καθώς και «μια δίψα για νίκη και μια επιθυμία να πετύχουν κάτι».

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ορισμένες ομάδες έχουν προχωρήσει περισσότερο: «Γνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, φυσικά και τις γνωρίζουμε. Νομίζω ότι βρισκόμαστε προς την σωστή κατεύθυνση, αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε τα όπλα για να κατακτήσουμε τρόπαια, αρκεί να βρούμε την σωστή δυναμική και ισορροπία μέσα στην ομάδα».



