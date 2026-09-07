Θετικό φιλικό τεστ της Ντουμπάι κόντρα στην Μπεσίκτας - Κυρίαρχος ο Καμπενγκέλε

Η Ντουμπάι κέρδισε σε φιλική αναμέτρηση την Μπεσίκτας με 83-71, με τον Καμπενγκέλε να είναι ασταμάτητος με 18 πόντους.

Σε φιλικό με άρωμα Euroleague η Ντουμπάι επικράτησε με 83-71 της Μπεσίκτας, με τις δυο ομάδες να ετοιμάζονται πυρετωδώς για την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Πολυτιμότερος και ασταμάτητος στην ρακέτα για το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ ήταν ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ, με τον Ντουέιν Μπέικον και το Ντέβιον Μιντζ να προσθέτουν από 11 πόντους έκαστος.

Για τους ηττημένους του Αλιμπίγεβιτς οι Ομορούγι και Τζέιλεν Νόουελ σταμάτησαν στους 11 πόντους, ενώ ο Ντε Τζούλιους πρόσθεσε άλλους 10 για τον τουρκικό σύλλογο.

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 34-44, 51-66, 71-83.