Οι αλλαγές στο Champions League – Οι κανονισμοί για τη βελτίωση του ποδοσφαίρου

Κανονισμούς για περισσότερο «καθαρό» χρόνο παιχνιδιού θα εφαρμόζουν οι διαιτητές στα παιχνίδια του Champions League.

Το Champions League αρχίζει φέτος και η UEFA προχώρησε στην εισαγωγή κάποιων αλλαγών στους κανονισμούς, προκειμένου το παιχνίδι να είναι πιο «καθαρό» και πιο γρήγορο, περιορίζοντας τις εσκεμμένες καθυστερήσεις.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά την περίπτωση όπου ένας παίκτης διαπράττει παράβαση, με σκοπό να καθυστερήσει την επανέναρξη του παιχνιδιού. Το να αγγίξει ένας παίκτης τη μπάλα με το χέρι πλέον θα μπορεί να επιφέρει ακόμα και κόκκινη κάρτα.

Με το ίδιο σκεπτικό, επιχειρείται η μείωση του χρόνου που χάνεται λόγω των καθυστερήσεων. Στις αλλαγές κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης, ο παίκτης που αντικαθίσταται θα έχει πλέον στη διάθεσή του μόλις 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Όταν ένας παίκτης δέχεται τις πρώτες βοήθειες και διακόπτεται το παιχνίδι, τότε όταν βγει από τον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει. Αυτό δεν αφορά τον τερματοφύλακα, ή αν δυο παίκτες συγκρουστούν, ή αν το μαρκάρισμα που προκάλεσε τον τραυματισμό, τιμωρήθηκε με κίτρινη/κόκκινη κάρτα ή δόθηκε πέναλτι.

Η καθυστέρηση εκτέλεσης ενός άουτ ή ενός βολέ αναγκάζει τον διαιτητή να μετρήσει 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να καταλογίσει κόρνερ στον αντίπαλο.

Αλλαγές όμως υπάρχουν και στις φάσεις που παρεμβαίνει το VAR. Θα μπορεί να αναιρέσει δεύτερη κίτρινη κάρτα, αν θεωρήσει ότι δεν έπρεπε να δοθεί, ενώ θα μπορεί να παρέμβει αν ο διαιτητής τιμωρήσει λάθος παίκτη με κάρτα.

Ο διαιτητής θα μπορεί να παρέμβει για κάποιο φάουλ πριν την εκτέλεση μιας στατικής φάσης και να ακυρώσει ό,τι έχει συμβεί μετά από την εκτέλεση.

Το VAR θα μπορεί να παρέμβει για την απόφαση ενός κόρνερ, μόνο ωστόσο αν γίνει άμεσα η διόρθωση στην απόφαση του διαιτητή.

Διαφοροποίηση υπάρχει και στον διάσημο κανονισμό Πρεστιάνι και αφορά την κάλυψη του στόματος με το χέρι, όταν ένας παίκτης απευθύνεται σε αντίπαλο. Αρχικά, η εντολή ήταν να δίνεται κόκκινη κάρτα, αλλά πλέον ο διαιτητής αν διαπιστώσει αντιαθλητική συμπεριφορά θα δίνει κίτρινη κάρτα.

Τέλος, αν κάποιος παίκτης αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα, αλλά με κίτρινη.

