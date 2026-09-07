Νετς: Αναμένεται να γίνει trade στο deadline ο Πόρτερ

Οι Μπρούκλιν Νετς αναμένεται να παραχωρήσουν τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ στο trade deadline.

Η θητεία του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ στους Μπρούκλιν Νετς φαίνεται πως σε λίγο καιρό θα φτάσει στο τέλος της. Μιλώντας στο «Third Apron» podcast, οι Έρικ Σλέιτερ και Μπράιαν Λιούις μίλησαν για το μέλλον του 28χρονου.

Ανέφεραν πως σύντομα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον οργανισμό. Όπως τονίζουν, οι δύο πλευρές βρίσκονται αρκετά μακριά στις διαπραγματεύσεις και φαντάζει απίθανο να συνεχίσει στην ομάδα μετά το deadline χωρίς να έχει ανανεώσει.

Έτσι, οι Νετς αναμένεται να ψάχνουν στην αγορά για μία προσφορά και να τον παραχωρήσουν κατά την διάρκεια της σεζόν.