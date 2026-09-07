Μόλις για δεύτερη φορά σε 50 χρόνια: Η Γιουνάιτεντ δέχεται 2+ γκολ στα τρία πρώτα ματς

Αρνητική επίδοση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία για δεύτερη φορά σε 50 χρόνια έχει δεχθεί στα τρία πρώτα ματς της Premier League δύο ή περισσότερα γκολ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επανέλαβε μια αρνητική επίδοση μόλις για δεύτερη φορά τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν δεχθεί δύο ή περισσότερα γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League, κάτι που έχει να συμβεί από τη σεζόν 2020/21.

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ μπήκε με… το αριστερό στο πρωτάθλημα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τη Χαλ του Κωσταντή Τζολάκη, εν συνεχεία πήρε τη νίκη με 5-2 κόντρα στην Ίπσουιτς στο «Ολντ Τράφορντ» και την τρίτη αγωνιστική δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Έβερτον, με τα «ζαχαρωτά» να ισοφαρίζουν σε 2-2 στο 90+6’.

Ωστόσο, παρά το κακό αμυντικό ξεκίνημα της Γιουνάιτεντ πριν από έξι χρόνια, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας εκείνης της σεζόν και σίγουρα ελπίζουν ότι η συγκεκριμένη επίδοση θα αποτελέσει ξανά την αρχή μιας καλής πορείας.