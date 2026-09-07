Ο Κάνγκουα έκανε… μια λάθος πάσα σε 42 προσπάθειες!

Γεμάτη εμφάνιση από τον νεοφερμένο του Παναθηναϊκού που δικαιολογεί άμεσα τον θόρυβο που έγινε για την απόκτησή του, για την οποία έριζε και η ΑΕΚ. Δείτε το heat map του βραχύσωμου μέσου και τα advance stats από το χθεσινό παιχνίδι.

Η ένταξή του στις υποχρεώσεις του Τριφυλλιού ήρθε με μία μικρή καθυστέρηση. Αναμενόμενο από τη στιγμή που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα πρώτα παιχνίδια που αφορούσαν στα ευρωπαϊκά προκριματικά, ενώ αναβλήθηκε και η πρεμιέρα των Πρασίνων στο πρωτάθλημα.

Κάπως έτσι έπρεπε να περιμένουμε μέχρι την περασμένη εβδομάδα, στη Λιβαδειά, για να τον δούμε να αγωνίζεται για πρώτη φορά, παίρνοντας με το καλημέρα φανέλα βασικού. Και η πληθωρική εμφάνιση που πραγματοποιήσει στο ντεμπούτο του ο διεθνής μέσος από την Ζάμπια, μας προϊδέασε για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν.

Κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο πρώτο μεγάλο τεστ της σεζόν για τον ίδιο και φυσικά στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο 27χρονος άσος βρέθηκε ξανά στις αρχικές επιλογές του Νίστρουπ και δικαίωσε σε απόλυτο βαθμό τον προπονητή του.

Ο Κάνγκουα έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για μία ώρα πριν αντικατασταθεί από τον Λούζα και τα έκανε όλα! Η ασίστ που έβγαλε στον Τετέι για να πετύχει το 3-0 στο 53' ήταν ίσως η... μικρή εικόνα μπροστά σε όλα όσα πρόσφερε ο διεθνής χαφ, που θα μπορούσε και ο ίδιος να χριστεί σκόρερ στο δεύτερο ημίχρονο.

Γιατί η μεγάλη εικόνα ήταν το σχεδόν αλάνθαστο παιχνίδι που έκανε, σε άμυνα και επίθεση. Η στατιστική του Ζαμπιανού χαφ τα λέει όλα, καθώς πραγματοποίησε συνολικά 42 πάσες και μόλις μία δεν ήταν επιτυχημένη! Είχε δηλαδή το εξωφρενικό ποσοστό του 98%!

Εδώ ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε και την στόχευση που είχαν αυτές οι πάσες. Γιατί αν επρόκειτο για απλά γυρίσματα στους στόπερ της ομάδας, θα μπορούσε σε έναν βαθμό να δικαιολογηθεί, αν και πάλι θα επρόκειτο για μία αξιοσημείωτη επίδοση. Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι έτσι, καθώς από αυτές τις 42 πάσες που επιχείρησε ο Κάνγκουα, οι 33 ήταν στο αντίπαλο μισό κι εξ αυτών οι 32 ήταν επιτυχημένες (97%)! Επίδοση στα όρια του σοκαριστικού...

Από εκεί και πέρα είχε 9/9 επιτυχημένες πάσες στο μισό του Παναθηναϊκού, αλλά και μία επιτυχημένη μακρινή μπαλιά, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες στον θρίαμβο του Τριφυλλιού κόντρα στον ΠΑΟΚ και δικαιολογώντας με το καλημέρα τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του, αλλά και τη... μάχη που δόθηκε με την ΑΕΚ για την απόκτησή του.