Σοκαριστικό μαρκάρισμα στο Αϊντχόφεν - Άγιαξ: Στο νοσοκομείο με θλάση στον πνεύμονα ο Μπάουμαν (vid)

Η Αϊντχόφεν έφυγε με μεγάλο «διπλό» από τη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», ωστόσο το ντέρμπι με τον Άγιαξ σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Άαρον Μπάουμαν, έπειτα από σφοδρό μαρκάρισμα του Ρούμπεν Φαν Μπόμελ.

Η PSV επικράτησε με 3-1 για την 5η αγωνιστική της Eredivisie, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα περίπου δέκα λεπτά πριν από το τελευταίο σφύριγμα.

Σε μία διεκδίκηση της μπάλας, ο Φαν Μπόμελ μπήκε με μεγάλη ορμή στη φάση και έπεσε με δύναμη πάνω στον 19χρονο αμυντικό του Άγιαξ. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τον Μπάουμαν να σωριάζεται στο έδαφος και να χρειάζεται άμεσα ιατρική φροντίδα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον πνεύμονα. Ο τραυματισμός αναμένεται να τον κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση για περίπου έναν μήνα.

Αίσθηση προκάλεσε, πάντως, και η διαιτητική αντιμετώπιση της φάσης. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τον τραυματισμό του Μπάουμαν, το VAR δεν παρενέβη για πιθανή αποβολή του Φαν Μπόμελ, κρίνοντας πως το μαρκάρισμα δεν ήταν τέτοιο που να δικαιολογεί απευθείας κόκκινη κάρτα.