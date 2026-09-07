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Στο σημερινό Center Fox το σόου Τεττέη στον Παναθηναϊκό, η... πεντάμορφη ΑΕΚ, το δράμα με Ελ Κααμπί και ο δικαίως έξαλλος ΠΑΟΚ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τις άνετες νίκες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί.
Στο σημερινό Center Fox το σόου Τεττέη στον Παναθηναϊκό, η... πεντάμορφη ΑΕΚ, το δράμα με Ελ Κααμπί και ο δικαίως έξαλλος ΠΑΟΚ