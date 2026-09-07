Στο σημερινό Center Fox το σόου Τεττέη στον Παναθηναϊκό, η... πεντάμορφη ΑΕΚ, το δράμα με Ελ Κααμπί και ο δικαίως έξαλλος ΠΑΟΚ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τις άνετες νίκες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί.