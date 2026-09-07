Για όγδοο 24ωρο μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα - Γιατί είναι κομβική η σημερινή μέρα

Η φωτιά εξακολουθεί να δυσκολεύει τους πυροσβέστες, καθώς οι εστίες είναι σε απόκρημνα σημεία.

Για όγδοη ημέρα μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της, με την πύρινη λαίλαπα να καίει πυκνό δάσος.

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας επιχειρούν ξανά τρία ελικόπτερα, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν τα εναέρια μέσα μέσα στην ημέρα. Χθες, στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 12 εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει ενιαίο μέτωπο, ωστόσο οι διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι φλόγες καίνε σε συμπαγές δασικό τμήμα, με αρκετές εστίες να βρίσκονται σε απομακρυσμένα και δύσβατα σημεία, όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 150 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 48 οχήματα.

«Κομβική η σημερινή μέρα»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας υπογράμμισε ότι η «η πλευρά της φωτιάς που πλησιάζει προς την πόλη της Κόνιτσας αποτελεί το πίσω τμήμα της πυρκαγιάς και εμφανίζει μικρότερη ένταση».

Όπως σημείωσε μιλώντας στο Action 24, μειώνεται η ένταση της πυρκαγιάς το βράδυ λόγω της αυξημένης υγρασίας η ωστόσο με το πρώτο φως που ανεβαίνει η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να δημιουργεί προβλήματα. «Είναι κομβική η σημερινή μέρα για να μειωθεί η ένταση της φωτιάς» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η φωτιά εξακολουθεί να δυσκολεύει τους πυροσβέστες, καθώς οι εστίες είναι σε απόκρημνα σημεία.

Πηγή: ethnos.gr