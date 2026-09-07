Για το πρώτο τρίποντο Αστέρας Aktor και Ηρακλής

Την πρώτη τους νίκη στη Stoiximan Super League αναζητούν σήμερα στις 18:00 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» Αστέρας Aktor και Ηρακλής, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική.
Οι Αρκάδες μετρούν δύο ήττες από Παναιτωλικό και Ολυμπιακό και θέλουν να δείξουν καλύτερο πρόσωπο και να πάρουν το πρώτο τρίποντο. Ο Γηραιός από την άλλη μετρά μια ήττα και μια ισοπαλία και ψάχνει τη νίκη για ψυχολογικούς και βαθμολογικούς λόγους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:
Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός 1-1
ΑΕΚ – Άρης 5-0
Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1
ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου
18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - ΠΟΤ Ηρακλής Novasports Prime
Η βαθμολογία
1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 9
2. ΑΕΚ 3 7
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 7
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 6
5. ΑΡΗΣ 3 6
6. ΠΑΟΚ 3 6
7. ΟΦΗ 3 6
8. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 3 2
9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 1
10. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 1
11. ΚΗΦΙΣΙΑ 2 1
12. Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 2 1
13. ASTERAS AKTOR 2 0
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 0