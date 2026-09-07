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Για το πρώτο τρίποντο Αστέρας Aktor και Ηρακλής

Ποδόσφαιρο
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Στην Τρίπολη πέφτει σήμερα η αυλαία της 3ης αγωνιστικής με το ματς ανάμεσα σε Αστέρα Aktor και Ηρακλή.

Την πρώτη τους νίκη στη Stoiximan Super League αναζητούν σήμερα στις 18:00 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» Αστέρας Aktor και Ηρακλής, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική.

Οι Αρκάδες μετρούν δύο ήττες από Παναιτωλικό και Ολυμπιακό και θέλουν να δείξουν καλύτερο πρόσωπο και να πάρουν το πρώτο τρίποντο. Ο Γηραιός από την άλλη μετρά μια ήττα και μια ισοπαλία και ψάχνει τη νίκη για ψυχολογικούς και βαθμολογικούς λόγους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:
 
Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός 1-1
ΑΕΚ – Άρης 5-0
Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1
ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 
18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - ΠΟΤ Ηρακλής Novasports Prime

Η βαθμολογία

1.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ    3    9
2.  ΑΕΚ    3    7
3.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ    3    7
4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ    2    6
5.  ΑΡΗΣ    3    6
6.  ΠΑΟΚ    3    6
7.  ΟΦΗ    3    6
8.  ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.    3    2
9.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ    3    1
10.  ΚΑΛΑΜΑΤΑ    3    1
11.  ΚΗΦΙΣΙΑ    2    1
12.  Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ    2    1
13.  ASTERAS AKTOR    2    0
14.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ    3    0

Για το πρώτο τρίποντο Αστέρας Aktor και Ηρακλής