Για το πρώτο τρίποντο Αστέρας Aktor και Ηρακλής

Στην Τρίπολη πέφτει σήμερα η αυλαία της 3ης αγωνιστικής με το ματς ανάμεσα σε Αστέρα Aktor και Ηρακλή.

Την πρώτη τους νίκη στη Stoiximan Super League αναζητούν σήμερα στις 18:00 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» Αστέρας Aktor και Ηρακλής, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική.

Οι Αρκάδες μετρούν δύο ήττες από Παναιτωλικό και Ολυμπιακό και θέλουν να δείξουν καλύτερο πρόσωπο και να πάρουν το πρώτο τρίποντο. Ο Γηραιός από την άλλη μετρά μια ήττα και μια ισοπαλία και ψάχνει τη νίκη για ψυχολογικούς και βαθμολογικούς λόγους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:



Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - ΠΟΤ Ηρακλής Novasports Prime

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 9

2. ΑΕΚ 3 7

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 7

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 6

5. ΑΡΗΣ 3 6

6. ΠΑΟΚ 3 6

7. ΟΦΗ 3 6

8. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 3 2

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 1

10. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 1

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 2 1

12. Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 2 1

13. ASTERAS AKTOR 2 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 0