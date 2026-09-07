ΑΕΚ: «Καυτό» το ξεκίνημα του Βάργκα – Έπιασε Τζιμπούρ, κυνηγάει Μπλάνκο

Με γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές για την ΑΕΚ, ο Μπαρνάμπας Βάργκα θύμισε... Τζιμπούρ.

Τρομερή εκκίνηση στη φετινή σεζόν με την ΑΕΚ έχει κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα στο πρωτάθλημα και γενικότερα. Ήδη ο Ούγγρος στράικερ μετρά 4 γκολ στις τρεις πρώτες στροφές της Stoiximan Super League, σκοράροντας σε όλα τα ματς, με Ηρακλή, Κηφισιά και Άρη (δις).

Ανάλογο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα είχε κάνει ο Ραφίκ Τζιμπούρ τη σεζόν 2010-11, σημειώνοντας γκολ στους αγώνες με Κέρκυρα, Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Ο τελευταίος παίκτης της ΑΕΚ που είχε κάνει καλύτερο ξεκίνημα ήταν ο Ίσμαελ Μπλάνκο, ο οποίος είχε βρει δίχτυα στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της σεζόν 2008-09.

Ο Βάργκα έχει πετύχει ακόμα δύο γκολ φέτος στην Ευρώπη, στα πλέι οφ του Champions League με τη Λέφσκι και με τα έξι συνολικά τέρματα που πέτυχε στο ξεκίνημα της σεζόν, ισοφάρισε τα γκολ που είχε πετύχει στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν.

Βέβαια, ο 31χρονος διεθνής στράικερ σκόραρε κατά ριπάς και τα προηγούμενα χρόνια στην καριέρα του στη Φερεντσβάρος. Είναι χαρακτηριστικό πως πέρυσι είχε πετύχει έξι γκολ στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά. Αυτό το καλοκαίρι ο Βάργκα είχε την ευκαιρία να κάνει κανονικά προετοιμασία με την ΑΕΚ και να ενταχθεί ακόμα περισσότερο στο αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς, με τα αποτελέσματα να είναι ορατά.