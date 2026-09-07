Παγκόσμιο Γυναικών: Τρόμαξαν αλλά νίκησαν την μαχητική Ιταλία οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ τρόμαξαν, αλλά τελικά νίκησαν πολύ δύσκολα με 55-52 την Ιταλία την Κυριακή στο Βερολίνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

H Ιταλία έβαλε δύσκολα στις ΗΠΑ, ωστόσο η ανωτερότητα των Αμερικανίδων στο φινάλε του επέτρεψε να φύγουν με τη νίκη, επικρατώντας με 55-52.

Οι Ιταλίδες κράτησαν πολύ χαμηλά στο σκορ τις ΗΠΑ, με την εξαιρετική τους άμυνα, προηγήθηκαν με 50-48 στα 4:46, όμως στο τέλος οι ΗΠΑ έφυγαν με τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες στην Α' φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η κορυφαία Ιταλίδα (WNBAer) Τσετσίλια Ζανταλασίνι ζήτησε φάουλ στην τελευταία φάση όταν προσπαθούσε να απελευθερωθεί για να σουτάρει, ενώ μετά τον αγώνα, κινήθηκε κατά των διαιτητών, με το επιτελείο της ομάδας να την συγκρατεί.

Η Ζανταλασίνι είχε 14 πόντους - 7 ριμπαουντ κι ήταν μοναδική διψήφια σκόρερ της Ιταλίας. Για τις ΗΠΑ, η Τζάκι Γιανγκ πέτυχε 10 πόντους. Ακολούθησαν με 8 πόντους η Ρις, με 7 η Μπέκερς, ενώ η Κέιτλιν Κλαρκ είχε 0/6 σουτ και πέτυχε μόλις 1 πόντο.