Τανάγρα: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη συντριβή του Phantom

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους ο 40χρονος Επισμηναγός, Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου.

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων μπαίνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του αεροσκάφους, ενώ απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας θα δώσουν τα βίντεο που έχουν καταγράψει καρέ-καρέ την πτώση, αλλά και οι τελευταίες συνομιλίες των δύο χειριστών με τον Πύργο Ελέγχου.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται, ως πιθανή αιτία της συντριβής, είναι να προέκυψε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στη διάρκεια της πτήσης. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα που οδήγησε σε απώλεια στήριξης ή ακόμα και σμήνος πουλιών που προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες του αεροσκάφους. Και τα δύο αυτά σενάρια θα μπορούσαν να εξηγήσουν και την πορεία του αεροσκάφους στον αέρα μέχρι την πτώση.

Τρίτο σενάριο που εξετάζεται είναι ο ανθρώπιος παράγοντας, δηλαδή να έγινε κάποιος λάθος χειρισμός, κάτι που ωστόσο φαίνεται αρκετά απίθανο, καθώς επρόκειτο για δύο πολύ έμπειρους πιλότους, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας.

Η αυτοθυσία των πιλότων

Οι δύο ηρωικοί πιλότοι, δεν εγκατέλειψαν το Phantom και δεν πάτησαν το κουμπί εκτίναξης πριν πέσουν, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την πτώση και τη συντριβή, καθώς σε άλλη περίπτωση, αν οι ίδιοι επιχειρούσαν να εκτιναχθούν και να σωθούν, το αεροσκάφος θα έπεφτε ανεξέλεγκτα, ενδεχομένως προκαλώντας πολλά περισσότερα θύματα.

Το μαχητικό ήταν προγραμματισμένο να πετάξει στα 300 πόδια με 500 χλμ. την ώρα και θα ήταν η τελευταία φορά που τα Phantom θα έπαιρναν μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το Phantom θα πραγματοποιούσε απλή διέλευση και όχι ακροβατική επίδειξη, ενώ στο μαχητικό αεροσκάφος είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και είχε κριθεί πλήρως αξιόπλοο.

Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν κηρύξει τριήμερο πένθος και στη μνήμη των δύο πιλότων, το πρωί της Κυριακής ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, τέλεσε τρισάγιο στο Μήλεσι Αττικής.

Πηγή: newsbomb.gr