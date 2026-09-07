Ολυμπιακός: Οι σκέψεις για φορ και ο πονοκέφαλος της λίστας

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει στην αγορά για επιθετικό, αλλά η αντικατάσταση του Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα αποτελεί δύσκολο γρίφο.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Πανθεσσαλικό «σόκαρε» τους πάντες στον Ολυμπιακό και πλέον καλούνται να διαχειριστούν τη δύσκολη κατάσταση που προέκυψε. Ο Μαροκινός στράικερ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση την Κυριακή και έχει μπροστά του έναν δύσκολο δρόμο αποθεραπείας.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις και άμεσα, μιας και η απουσία του βασικού τους επιθετικού ανατρέπει κάθε σχεδιασμό. Έτσι, αρχίζουν να αναζητούν λύσεις για φορ στη μεταγραφική αγορά, η οποία στην Ελλάδα ολοκληρώνεται στις 15/9, αλλά σε πολλές αγορές έχει κλείσει. Και ο παίκτης που θα αποκτηθεί θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις και όχι στο Europa League.

Θέμα υπάρχει και με την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, όπου μπορεί να γίνει μια αντικατάσταση λόγω σοβαρού τραυματισμού, αλλά από το υπάρχον ρόστερ. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες που μπορεί να δηλώσει στη θέση του Ελ Κααμπί η ομάδα του Πειραιά είναι κάποιος εκ των Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, Ρόκα, Σιπιόνι, Γκαρθία και Πόποβιτς.

Ο Ουκρανός θα φάνταζε η ιδανική λύση, αλλά αυτό το καλοκαίρι βρίσκεται εκτός πλάνων και έψαχνε άλλη ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Οσο για τον Ρόκα, στάθηκε κι αυτός άτυχος γιατί τραυματίστηκε στον ώμο στο ματς του Βόλου κι αν δηλωθεί, θα χάσει το πρώτο ματς της League Phase με την Γιαγκελόνια.