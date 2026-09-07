Άνετη φιλική νίκη της Μπάγερν κόντρα στην Μπάμπεργκ

Η Μπάγερν ήταν ανώτερη στην φιλική αναμέτρηση με την Μπάμπεργκ, επικράτησε με 98-67, με τον Γιένσεν να είναι ο κορυφαίος με 15 πόντους.

Φιλικό ξεμούδιασμα της Μπάγερν μπροστά στο κοινό της. Η ομάδα του Άντονι Γκαβέλ επικράτησε με 98-67 της Μπάμπεργκ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας σεζόν, με τον κόσμο να γεμίζει την «BMW Arena».

Οι Βαυαροί ήταν ανώτεροι για τρία δεκάλεπτα, με τον Γκαβέλ να ανοίγει το rotation δοκιμάζοντας πρόσωπα και σχήματα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες.

Ο Γιένσεν ήταν ο κορυφαίος με 15 πόντους, με τον Τζεσάπ να προσθέτει 14 πόντους και τον Λούτσιτς να συμπληρώνει 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-29, 48-44, 66-56, 98-67