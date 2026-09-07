Τρινκιέρι: «Ο Μπαζίνας κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Νάπολι στάθηκε στα υψηλά στάνταρ που έχει η ομάδα του, ενώ σημείωσε πως ο Νάσος Μπαζίνας κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του.

Αναλυτικά οιο δηλώσεις του:

Για τα 10 λάθη του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ανέφερε: «Σκατά! (σ.σ. στα ελληνικά). Μερικές φορές το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι να ψάχνεις το τέλειο παιχνίδι, αλλά να είσαι σε θέση να προσαρμόζεσαι. Πιστεύω ότι σήμερα το καλύτερο πράγμα που έκανε η ομάδα μου είναι ότι μπορέσαμε να προσαρμοστούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα και να κάνουμε τα σωστά πράγματα», ανέφερε.

«Δεν ψάχνω για απλή αντίδραση, ψάχνω για “στάνταρ”. Πιστεύω ότι είμαστε φιλόδοξοι και ο μόνος τρόπος για να τροφοδοτήσουμε τη φιλοδοξία μας είναι να έχουμε υψηλά στάνταρ. Για μένα, εχθές δεν είχαμε τα σωστά στάνταρ. Σήμερα ήταν μια σκληρή μάχη», πρόσθεσε.



Για το επόμενο φιλικό στο Μιλάνο και την ενσωμάτωση των Νικ Καλάθη, Νάσου Μπαζίνα και Τσέντι Όσμαν μετά τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες είπε: «Το Μιλάνο είναι απλά ένας σταθμός στο ταξίδι της προετοιμασίας μας. Θέλουμε κάθε μέρα να προσθέτουμε κάτι. Το πώς παίζουμε μαζί, τους δεσμούς, τις συνδέσεις, το διάβασμα του παιχνιδιού, τη φυσική επαφή, και παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, πρέπει να ανεβαίνουμε επίπεδο. Πιστεύω ότι είχαμε τρεις παίκτες που μπήκαν στην ομάδα έχοντας κάνει μόλις 1,5 προπόνηση και θεωρώ ότι αυτό το Σαββατοκύριακο βρήκαν τον ρόλο τους στην ομάδα. Αναφέρομαι στον Νικ Καλάθη, τον Νάσο Μπαζίνα και τον Τσέντι Όσμαν. Πάντα λέω το ίδιο. Υψηλά στάνταρ σημαίνει ότι αυτό που είναι καλό σήμερα, δεν είναι αρκετό για αύριο».



Όσο για την κατάκτηση του τουρνουά, υπογράμμισε πως οι νίκες αποτελούν περισσότερο συνέπεια της δουλειάς παρά αυτοσκοπό στην περίοδο της προετοιμασίας: «Αυτή είναι μια ερώτηση-παγίδα. Προφανώς, κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ, παίζουμε για να νικήσουμε. Αλλά το να είναι η νίκη ο μοναδικός στόχος στην προετοιμασία, πιστεύω ότι δεν είναι το καλύτερο. Πιστεύω ότι η νίκη είναι το αποτέλεσμα του πώς κάνουμε τα πράγματα, πόσο σκληρά τα κάνουμε, με τη ενέργεια; Πιστεύω ότι σε αυτές τις δύο μέρες παίξαμε με καλή ενέργεια για 40 λεπτά. Εχθές για 30, σήμερα για 40».



Τέλος, αναφέρθηκε ξανά στον Νάσο Μπαζίνα, μία ημέρα μετά την σκληρή κριτική που του είχε ασκήσει δημόσια μετά το φιλικό του Σαββάτου. «Συνήθως δεν εκθέτω δημόσια τους παίκτες και πιστεύω ότι αυτή ήταν μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για μένα, γιατί η βαρύτητα του να μιλάς ανοιχτά για έναν παίκτη στην προετοιμασία είναι διαφορετική από ό,τι μετά από ένα επίσημο παιχνίδι. Με τους νεαρούς παίκτες πρέπει να είσαι σκληρός, πρέπει να είσαι απαιτητικός, αλλά πρέπει επίσης να δίνεις ευκαιρίες. Εχθές του έδωσα σχεδόν 15 λεπτά που δεν τα άξιζε. Σήμερα τα πήρε γιατί έχει κάτι, κέρδισε τα λεπτά του και κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του. Είναι πάντα ένα παιχνίδι ισορροπιών με αυτά τα πράγματα».