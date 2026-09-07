Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

Σε οικονομική στήριξη των οικογενειών των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το μαχητικό F-4 Phantom στην Τανάγρα προχωρούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς αποφάσισαν, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, να καταβάλουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες των δύο αξιωματικών.

Παράλληλα, οι τέσσερις τράπεζες θα προχωρήσουν στη διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων που έχουν απέναντί τους οι γονείς, οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα μέλη των δύο πιλότων. Η ρύθμιση αφορά στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και οφειλές από πιστωτικές κάρτες.

Η πρωτοβουλία έρχεται επιπλέον των μέτρων κρατικής στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τις οικογένειες των δύο πιλότων.

Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου τύπου Phantom F4 κατά τη διάρκεια των επιδείξεων του Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την Τανάγρα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΙΛΟΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ο Πρόεδρος Γιώργος Ζανιάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom, που έχασαν τη ζωή τους, σε υπηρεσιακή πτήση, στην περιοχή της Τανάγρας τις απογευματινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση αντίστοιχων απωλειών στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι και τώρα, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στους δύο πιλότους, στον Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και το Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, αποφάσισαν, πέραν των μέτρων κρατικής στήριξης που ήδη ανακοινώθηκαν:

1. Να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των εκλιπόντων

2. Να προβούν στην έναντι των παραπάνω τεσσάρων τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πιλότων.

Πηγή: newsbomb.gr