Δυνατά ματς σε Καισαριανή και Ελ Πάσο

Η δράση της πρεμιέρας στη Superbet League 2 συνεχίζεται σήμερα με τρεις αναμετρήσεις.

Ο τρίτος γύρος της πρεμιέρας της Superbet League 2 περιλαμβάνει δυνατά ματς. Έχοντας ήδη δώσει διαπιστευτήρια για τη δυναμική της και τη φετινή περίοδο, η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό του Αλέκου Βοσνιάδη, με τις δυο ομάδες να συνεχίζουν και στη League Phase του Κυπέλλου. Η Μαρκό πήρε στις καθυστερήσεις ισοπαλία 2-2 από την Κηφισιά, τα «λιοντάρια» ηττήθηκαν με 1-0 από τον Ατρόμητο.

Στο «Ελ Πάσο» κοντράρονται Athens Kallithea και Νίκη Βόλου. Οι γηπεδούχοι του Βαγγέλη Μόρα αποτελούν ερωτηματικό αναφορικά με το πού μπορούν να φτάσουν τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι του Στέλιου Μαλεζά έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο και στο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό παρά την ήττα με 1-0.

Στην Ερμούπολη, η Ελλάς Σύρου με τον Θανάση Στάικο στον πάγκο ευελπιστεί να δώσει συνέχεια στην περυσινή αξιόλογη πορεία. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, πάντως, με τον Αλέκο Βοσνιάδη στην τεχνική ηγεσία, επιστρέφει στην κατηγορία θέλοντας να πρωταγωνιστήσει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2:

Πανθρακικός - ΠΑΣ Πύργος 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-1

Πανιώνιος - Αστέρας Aktor Β 2-0

ΑΕΛ Novibet - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Μαρκό - Πανσερραϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

17:00 «Γρηγόρης Λαμπράκης», Athens Kallithea - Νίκη Βόλου (SUPERBET.GR)

17:30 Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

