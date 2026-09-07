Το Leapmotor B05 απέσπασε πέντε αστέρια και κορυφαία επίδοση στο Euro NCAP (pics)

Με πέντε αστέρια και εντυπωσιακή βαθμολογία σε όλους τους επιμέρους τομείς, το νέο Leapmotor B05 διέπρεψε στις δοκιμές του Euro NCAP.

Το νέο Leapmotor B05 απέσπασε την κορυφαία διάκριση των πέντε αστεριών στις δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP, εντυπωσιάζοντας με τη συνολική του επίδοση. Την επιτυχία συνέθεσε αφενός ο στιβαρός σχεδιασμός του πλαισίου, αφετέρου ο πολύ πλούσιος εξοπλισμός που είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Και όλα αυτά, χωρίς να αλλοιώνεται ούτε στο ελάχιστο το κορυφαίο value for money που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα της μάρκας.

Το αμιγώς ηλεκτρικό C-hatchback αξιολογήθηκε με 92% στην προστασία των ενήλικων επιβατών. Επιπλέον, στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης με κινητό εμπόδιο αλλά και στην αντίστοιχη με στύλο, το B05 πέτυχε το απόλυτο 100%, αναδεικνύοντας την στιβαρότητα του αμαξώματος και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παθητικής ασφάλειας.

Εξαιρετική αποδείχθηκε και η λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, τα οποία μεταξύ άλλων ξεχώρισαν για την ήπια παρέμβαση που δεν τρομάζει. Το B05 σημείωσε 99% στην πρόληψη εκτροπής από τη λωρίδα, την ώρα που η υποβοήθηση διεύθυνσης και αλλαγής λωρίδας απέσπασε επίσης το απόλυτο 100%. Παράλληλα, η προστασία στην οπίσθια σύγκρουση αξιολογήθηκε με 98%, ενώ η αντίδραση των συστημάτων διάσωσης του αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση βαθμολογήθηκε με 89%.

Συνοπτικά, το πακέτο ασφαλείας του μοντέλου περιλαμβάνει προηγμένο αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ενεργό cruise control, ανίχνευση τυφλού σημείου, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ανίχνευση κόπωσης/απόσπασης προσοχής του οδηγού και προειδοποίηση όταν το άνοιγμα κάποιας πόρτας δεν είναι ασφαλές. Επιπλέον, το σύστημα αυτόνομου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης υπερβαίνει τις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις και αποδίδει άψογα σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Με απλά λόγια, το B05 είναι ένα σύγχρονο μοντέλο που παρέχει πραγματική, διαρκή και πολυεπίπεδη ασφάλεια όχι μόνο στον οδηγό και τους επιβάτες του, αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το B05 είναι το τρίτο μοντέλο της Leapmotor που κατακτά την κορυφαία διάκριση των πέντε αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP -προηγήθηκαν τα C10 και B10- δείχνοντας εμπράκτως ότι η μέγιστη ασφάλεια είναι σαφής δέσμευση για την μάρκα.

Το ολοκαίνουργιο C-Hatchback της Leapmotor διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά σε δύο πολύ πλούσια επίπεδα εξοπλισμού, με δύο επιλογές μπαταρίας. Η τιμή είναι ιδιαίτερα δελεαστική ξεκινώντας από τις €22.790 μαζί με την κρατική επιδότηση, συμπεριλαμβάνοντας 8ετή εργοστασιακή εγγύηση και την υπογραφή υποστήριξης του Ομίλου Βασιλάκη.