Κεραυνοί οι… κυνηγοί της ΑΕΚ – Πέτυχαν ήδη σχεδόν τα μισά από τα περσινά τους γκολ

«Φωτιές» πετάει η επίθεση της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν, με τους τρεις φορ της να βρίσκουν με ευκολία τα αντίπαλα δίχτυα.

Στα επτά πρώτα επίσημα παιχνίδια της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Λούκα Γιόβιτς, ο Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Ζίνι έχουν σημειώσει μαζί 14 γκολ, σχεδόν τα μισά από όσα σημείωσαν οι τρεις τους συνολικά ολόκληρη την περασμένη περίοδο, όπου είχαν 32!

Ο Ούγγρος φορ έχει ήδη 6 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις, ο Σέρβος έχει βρει 4 δίχτυα σε έξι ματς, ενώ 4 φορές έχει σκοράρει και ο Ανγκολέζος άσος που έχει παίξει σε όλα τα ματς της Ένωσης, 7 συνολικά, καθώς έπαιξε και έβαλε γκολ στο ματς Κυπέλλου.

Την περασμένη περίοδο, ο Γιόβιτς είχε σημειώσει 21 γκολ σε 43 εμφανίσεις, ο Βάργκα που ήρθε τον Ιανουάριο κατέγραψε 6 γκολ σε 21 ματς, ενώ ο Ζίνι πέτυχε 5 τέρματα σε 28 αγώνες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση που οι τρεις επιθετικοί του βρίσκονται σε φόρμα, ενώ στα τελευταία ματς έχουν αρχίσει να μπαίνουν κι άλλοι παίκτες στην εξίσωση, όπως ο Μαρίν που μετρά δύο γκολ.