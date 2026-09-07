H πρόκληση του Τρινκιέρι και η (άμεση) απάντηση του Μπαζίνα

Ο Αντρέα Τρινκιέρι φρόντισε από πολύ νωρίς και πριν καν ξεκινήσει η σεζόν να δώσει κίνητρο με τον δικό του τρόπο στον Νάσο Μπαζίνα.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε δύο φιλικά στο τουρνουά του Ούντινε, πετυχαίνοντας το 2/2 και κατακτώντας την πρώτη θέση. Μετά το πρώτο ματς κόντρα στην ομώνυμη ομάδα, ο Ιταλός τεχνικός έκανε σκληρή κριτική στον Μπαζίνα, τονίζοντας την απογοήτευσή του, αλλά παράλληλα και την πίστη του σε αυτόν. Και ο 22χρονος πόιντ γκαρντ φρόντισε να απαντήσει άμεσα.

«Δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε τον Μπαζίνα στο rotation μετά από αυτό το παιχνίδι. Τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού. Παρέσυρε όμως την ομάδα και είμαι πολύ απογοητευμένος. Έπαιξε 15 λεπτά. Και πιστεύω ότι την επόμενη φορά πρέπει να κερδίσει αυτά τα λεπτά. Πρέπει να βοηθάει την ομάδα, όχι τον εαυτό του. Όπως είπα και στον Μπαζίνα, τώρα τον προκαλώ. Γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον» ήταν μερικά από τα λόγια του Τρινκιέρι μετά το πρώτο ματς.

Και δύο ημέρες μετά κόντρα στο νικηφόρο ματς με τη Νάπολι, ο Τρινκιέρι, απόντος και του Καλάθη, έδωσε ξανά την ευκαιρία στον Μπαζίνα. Τον ξεκίνησε βασικό και με την εικόνα του ο διεθνής γκαρντ ως το τέλος του αγώνα, τον δικαίωσε. Πέτυχε 12 πόντους, μοίρασε 8 ασίστ και «μίλησε» σε ένα κρίσιμο σημείο όταν η αντίπαλη ομάδα μείωσε σε 65-74. Εκεί, ο ίδιος με δύο πόντους και δύο ασίστ «πάρε-βάλε» στον Αλεξάντερ «κλείδωσε» τη νίκη με το 65-80.

«Με τους νεαρούς παίκτες πρέπει να είσαι σκληρός, πρέπει να είσαι απαιτητικός, αλλά πρέπει επίσης να δίνεις ευκαιρίες. Στο πρώτο ματς του έδωσα σχεδόν 15 λεπτά που δεν τα άξιζε. Τώρα τα πήρε γιατί έχει κάτι, κέρδισε τα λεπτά του και κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του» δήλωσε μετά τη νίκη επί της Νάπολι ο Τρινκιέρι, ο οποίος δείχνει με τον δικό του τρόπο να πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του Μπαζίνα.

Το στοίχημα και ζητούμενο και για τον ίδιο τον παίκτη είναι η σταθερότητα και παράλληλα η εξέλιξη του παιχνιδιού του προς όφελος πάντα της ομάδας. Από την πλευρά του ο Τρινκιέρι, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη τακτική της δημόσιας κριτικής (κάτι που έχει κάνει ξανά σε προηγούμενες ομάδες του) θέλει να «ξυπνήσει» από νωρίς τον Μπαζίνα, στον οποίο δείχνει να ποντάρει αρκετά ενόψει της νέας μεγάλης και απαιτητικής σεζόν.