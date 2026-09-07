Τραγωδία στην Ινδία: Κατέρρευσε κτήριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον έξι νεκροί, δεκάδες εγκλωβισμένοι

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, όταν μια πολυκατοικία που στέγαζε φοιτητική εστία κατέρρευσε στο Νέο Δελχί, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους έξι άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά μέσα δήλωσαν ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό του πενταώροφου κτιρίου στη συνοικία Σάτια Νικετάν, στα νοτιοδυτικά του Νέου Δελχί, όταν αυτό κατέρρευσε γύρω στις 13:30 (τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος) την Κυριακή.

War level rescue?? 😭



Satya Niketan building collapsed.

More than 20 hours gone.

Debris still not fully cleared.

Students still not all brought out.



Modi government loves one phrase.

Yudh star pe kaam.



Where is that yudh star now?

On a DU student’s body under rubble?



If this… pic.twitter.com/Mmb3WDzEmh — The Rebel (@TheRebel_IN) September 7, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έξι άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, ενώ έξι ακόμη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει πόσα άτομα βρίσκονται εγκλωβισμένα στα ερείπια του κτηρίου.

Το πρωί της Δευτέρας, η πρωθυπουργός του Νέου Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, δήλωσε ότι «η συσσώρευση νερού, σε συνδυασμό με εργασίες επισκευής που γίνονταν στο υπόγειο του κτιρίου, προκάλεσε την κατάρρευσή του».

THIS IS BRUTAL 🚨🚨



Satya Niketan PG collapses.



Sources say the building is linked to a BJP leader.



Centre: BJP

Delhi: BJP

MCD Mayor: BJP

Local councillor: BJP



Four engines. Zero safety.



Students sleeping under a roof that should never have been standing.



In New India, even… pic.twitter.com/LGmfOyP0Rf — The Rebel (@TheRebel_IN) September 6, 2026

«Περίπου το 80% των συντριμμιών έχει απομακρυνθεί από το σημείο. Το μόνο που απομένει είναι το υπόγειο», ανέφερε η ίδια τονίζοντας ότι «μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί έξι σοροί. Έξι ακόμη άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση». «Είμαστε σε επαφή με τους γονείς των θυμάτων και των τραυματιών και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Τα παιδιά λαμβάνουν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε.

Πολλοί από τους φοιτητές που διέμεναν στο κτίριο πιστεύεται ότι βρίσκονταν στα δωμάτιά τους τη στιγμή της κατάρρευσης, καθώς η τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή, μια ημέρα που δεν γίνονται μαθήματα.

THIS IS HEARTBREAKING💔💔💔 🚨🚨



Satya Niketan PG collapses.

Students trapped under debris.

Locals dig with bare hands.



Administration?

Not a single uniform in sight.



Centre: BJP

Delhi: BJP

MCD: BJP



Four engines for rallies.

Zero engines for rescue.



Every minute is a life.… pic.twitter.com/795pPn64VJ — The Rebel (@TheRebel_IN) September 6, 2026

«Τους ακούγαμε να φωνάζουν "βοήθεια"»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το σημείο της τραγωδίας, ένα μέλος της τοπικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ορισμένοι από τους φοιτητές που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, έχουν καλέσει τις αρχές.

«Τους ακούγαμε να φωνάζουν κάτω από τα ερείπια για να τους σώσουμε», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο κατάστημά του την στιγμή της κατάρρευσης. «Ο θόρυβος της κατάρρευσης του κτιρίου ακούστηκε σαν το βουητό που ακούς πριν από έναν σεισμό».

🚨 SOUTH DELHI : CCTV footage from the Satya Niketan building accident has surfaced, showing the incident as the structure suddenly collapsed. Rescue teams remain engaged in the area as authorities assess the situation and continue relief operations. pic.twitter.com/MKdxH6Emac — indiainlast24hr (@indiain24hr) September 7, 2026

Η πρωθυπουργός του Νέου Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, ανακοίνωσε ότι ένα παρακείμενο κτίριο έχει εκκενωθεί προληπτικα και, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, θα κατεδαφιστεί τη Δευτέρα.

Ο ιδιοκτήτης ενός κοντινού καταστήματος δήλωσε στο ANI ότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου πρόσφατα πραγματοποίησε εκσκαφές στην φοιτητική εστία για να επεκτείνει τον ξενώνα και για να αυξήσει τα έσοδά του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να βρουν τον ιδιοκτήτη.

Η πυκνοκατοικημένη συνοικία Σάτια Νικετάν βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο του Νέου Δελχί και φιλοξενεί πολλούς φοιτητές που προέρχονται από περιοχές εκτός της πόλης, οι οποίοι αναγκάζονται να διαμένουν σε φθηνούς ιδιωτικούς ξενώνες λόγω έλλειψης φοιτητικών εστιών εντός του πανεπιστημιακού συγκροτήματος.

Πηγή: newsbomb.gr