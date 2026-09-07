Ζεσούς: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα – Έχουμε σπουδαία ομάδα»

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα, στην εκτός έδρας επιβλητική νίκη με 5-0 επί της Βαλένθια.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε από την Άρσεναλ, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που βρίσκεται στον καταλανικό σύλλογο, εκφράζοντας την αγάπη που έχει για την ομάδα.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Μπαρτσελόνα έχει πολύ ποιότητα και το αποδεικνύει στο γήπεδο, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο.
Αναλυτικά τα λόγια του Ζεσούς:
«Αγαπώ το ποδόσφαιρο και αγαπώ την Μπαρτσελόνα. Αυτός είναι ο τρόπος που μου αρέσει να παίζω. Με κάνει πολύ χαρούμενο!».
«Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, γεμάτη ποιότητα, και παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο».