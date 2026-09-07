Ζεσούς: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα – Έχουμε σπουδαία ομάδα»

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς δεν έκρυψε την αγάπη του για την Μπαρτσελόνα, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να δηλώνει χαρούμενος που βρίσκεται στους «μπλαουγκράνα».

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα, στην εκτός έδρας επιβλητική νίκη με 5-0 επί της Βαλένθια.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε από την Άρσεναλ, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που βρίσκεται στον καταλανικό σύλλογο, εκφράζοντας την αγάπη που έχει για την ομάδα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Μπαρτσελόνα έχει πολύ ποιότητα και το αποδεικνύει στο γήπεδο, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά τα λόγια του Ζεσούς:

«Αγαπώ το ποδόσφαιρο και αγαπώ την Μπαρτσελόνα. Αυτός είναι ο τρόπος που μου αρέσει να παίζω. Με κάνει πολύ χαρούμενο!».

«Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, γεμάτη ποιότητα, και παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο».