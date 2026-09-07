Ηρακλής: Ξεκίνησε θεραπείες ο Λεκιού

Ο Τζέστιν Λεκιού υπέστη μικρή κάκωση στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο σύνδεσμο, με τον άσο του Ηρακλή να ξεκινά θεραπείες.

Ο Τζέιλεν Λεκιού τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση του Ηρακλή με την ΑΕΚ Λάρνακας, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν μικρή κάκωση στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο σύνδεσμο.

Ο άσος του «Γηραιού» έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες, προκειμένου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ως εκ τούτου η συμμετοχή του στα επόμενα φιλικά προετοιμασίας παραμένει αμφίβολη και θα εξαρτηθεί από το πώς θα ανταποκριθεί στις θεραπείες. Να σημειώσουμε ότι ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τη Βάλτσεα στις 11 Σεπτεμβρίου και την Μπόρατς Τσάτσακ στις 12 Σεπτεμβρίου.