ΑΕΚ: Στην προεπιλογή της Κροατίας ο Μάγερ για τα ματς του Nations League

Ο Λόβρο Μάγερ είναι πιθανό να επιστρέψει στην εθνική Κροατίας για τα προσεχή παιχνίδια.

Στους παίκτες που σκέφτεται να συμπεριλάβει ο Σλάβεν Μπίλιτς στην αποστολή της Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «χρβάτσκα» ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή για τα προσεχή ματς, αλλά και μια επιπλέον λίστα με παίκτες που θα μπορούσαν να κληθούν.

Σε αυτή βρίσκεται ο χαφ της ΑΕΚ, μαζί με τους Λούκα Στοΐκοβιτς, Κάρλο Λέτιτσα, Μάριν Πόνγκρατσιτς, Κρίστιαν Γιάκιτς, Νίκολα Μόρο και Τόνι Φρουκ. Η Κροατία βρίσκεται στον όμιλο Α3 του Nations League μαζί με την Ισπανία, την Αγγλία και την Τσεχία και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 26 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Τσεχία. Τρεις ημέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια με την Αγγλία στις 3 Οκτωβρίου και ξανά με την Ισπανία στις 6 Οκτωβρίου.

Ο Μάγερ έχει κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση στη φετινή σεζόν με την ΑΕΚ και ανάγκασε τον Μπίλιτς να τον ξανασκεφτεί για την εθνική ομάδα. Εξάλλου, ο 28χρονος χαφ μετρά 38 παιχνίδια, με 9 γκολ και 7 ασίστ με το εθνόσημο. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στο φιλικό με τη Βραζιλία τον περασμένο Απρίλιο, όπου μάλιστα είχε βρει και δίχτυα στην ήττα της ομάδας του με 3-1.