Μονακό: Οι ποδοσφαιρικοί… γίγαντες τσεκάρουν τον Καμαρά

Έντονο ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει για τον Λαμίν Καμαρά της Μονακό, με τη Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ να παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 22χρονου Σενεγαλέζου.

Η Λίβερπουλ, η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθούν τον χαφ της Μονακό, Λαμίν Καμαρά, ενόψει μιας πιθανής μεταγραφής.

Οι τρεις ομάδες της Premier League έστειλαν σκάουτερ για να παρακολουθήσουν τον 22χρονο στον αγώνα εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν την Παρασκευή, καθώς διαμορφώνεται «κούρσα» για την απόκτησή του μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στην Τσέλσι (έναντι 55 εκατ. ευρώ) την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Ο νεαρός με τη φανέλα της Μονακό έχει 76 συμμετοχές με 6 γκολ και 11 ασίστ, ενώ είναι και 37 φορές διεθνής με την εθνική Σενεγάλης.