Cupra - Σπύρος Χρυσικόπουλος: Ένα ιστορικό πέρασμα από την Ελλάδα στην Ιταλία (pics)

Έναν ασύλληπτο άθλο ολοκλήρωσε ο CUPRA Ambassador, Σπύρος Χρυσικόπουλος, αφήνοντας ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της ανοιχτής θαλάσσης. Κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, διανύοντας 90,6 χιλιόμετρα σε απόλυτη ευθεία, σε 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχόμενης κολύμβησης.

Συγκεκριμένα, το εγχείρημα ξεκίνησε από το λιμάνι των Οθωνών και ολοκληρώθηκε στη Santa Maria di Leuca, έπειτα από 31 ώρες και 50 λεπτά αδιάκοπης προσπάθειας, σε μία από τις πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εκκίνηση από την παραλία «Άσπρη Άμμος» στους Οθωνούς, όπου βρίσκεται η σπηλιά της Καλυψούς, σύμφωνα με την παράδοση το σημείο όπου παρέμεινε ο Οδυσσέας για επτά χρόνια.

Το πέρασμα του Στενού του Οτράντο θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο, λόγω των ισχυρών και μεταβαλλόμενων ρευμάτων, των απότομων αλλαγών του καιρού, των δυνατών ανέμων και του υψηλού κυματισμού. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, ο Σπύρος και η ομάδα του επέλεξαν να πραγματοποιήσουν την εκκίνηση, γνωρίζοντας ότι οι συνθήκες θα βελτιώνονταν στη συνέχεια.

Για ώρες κολυμπούσε αδιάκοπα, καλύπτοντας σταδιακά την απόσταση, ενώ αντιμετώπισε και σοβαρές σωματικές δυσκολίες. Η υψηλή αλατότητα του νερού προκάλεσε πρήξιμο και πληγές στη στοματική κοιλότητα, δυσκολεύοντας ακόμη και την τροφοδοσία του.

Καθώς οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν, η θέα του επιβλητικού φάρου της Santa Maria di Leuca του έδωσε νέα δύναμη για τα τελευταία χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο Σπύρος δεν παρέλειψε να κάνει πράξη και την αγάπη του για τη θάλασσα. Όποτε εντόπιζε σκουπίδια και πλαστικά, τα μάζευε και τα παρέδιδε στην ομάδα του στο σκάφος. Όπως έχει διαπιστώσει και σε προηγούμενες προσπάθειές του, η ρύπανση αποτελεί δυστυχώς μία διαρκή εικόνα στις θάλασσες.

Στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος βρισκόταν η ομάδα υποστήριξής του, με δύο κριτές εγκεκριμένους από τη WOWSA (World Open Water Swimming Association), δύο ιατρούς, δύο υπεύθυνους τροφοδοσίας και δύο skippers, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της προσπάθειας.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό επίτευγμα για την Ελλάδα. Ο ίδιος ο Σπύρος, όπως αναφέρει, δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τι κατάφερε και θα χρειαστεί χρόνο για να το επεξεργαστεί.

Μόλις δύο μήνες νωρίτερα είχε ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση παγκοσμίως, διανύοντας 750 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο. Παράλληλα, είναι κάτοχος ρεκόρ Γκίνες για κολύμβηση σε πισίνα διάρκειας 48 ωρών, ενώ έχει πραγματοποιήσει και τη θαλάσσια διαδρομή από τη Ρόδο μέχρι το Καστελλόριζο.

Την πορεία και τις εμπειρίες του έχει καταγράψει και στην αυτοβιογραφία του «Κολυμπώντας πέρα από τα όρια», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Με τη στήριξη της CUPRA ο Σπύρος Χρυσικόπουλος συνεχίζει να θέτει όλο και υψηλότερους στόχους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι τα όρια μπορούν να μετακινηθούν.