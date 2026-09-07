MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μπαπέ για Μουρίνιο: «Ξέρει να νικάει – Δίνει κίνητρο σε όλο τον σύλλογο»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Κιλιάν Μπαπέ αναφέρθηκε στον Ζοσέ Μουρίνιο, μιλώντας για το κίνητρο που δίνει ο Πορτογάλος τεχνικός στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και για τη νοοτροπία νικητή που έχει.

Το εγκώμιο του Ζοσέ Μουρίνιο έπλεξε ο Κιλιάν Μπαπέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να στέκεται στην τεράστια επιρροή που έχει ο Πορτογάλος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος επιθετικός αναφέρθηκε στο ότι ο Μουρίνιο ξέρει πως να κερδίζει τους αγώνες, αλλά και στο κίνητρο που δίνει σε όλους μέσα στον σύλλογο ο «Special One».

Αναλυτικά τα λόγια του Κιλιάν Μπαπέ:

«Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πώς να κερδίζει και να εμπνέει τους γύρω του».

«Ο Μουρίνιο δίνει κίνητρο σε ολόκληρο τον σύλλογο και την ομάδα του. Και κερδίζει αγώνες».

Μπαπέ για Μουρίνιο: «Ξέρει να νικάει – Δίνει κίνητρο σε όλο τον σύλλογο»