Μπαπέ για Μουρίνιο: «Ξέρει να νικάει – Δίνει κίνητρο σε όλο τον σύλλογο»

Ο Κιλιάν Μπαπέ αναφέρθηκε στον Ζοσέ Μουρίνιο, μιλώντας για το κίνητρο που δίνει ο Πορτογάλος τεχνικός στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και για τη νοοτροπία νικητή που έχει.

Το εγκώμιο του Ζοσέ Μουρίνιο έπλεξε ο Κιλιάν Μπαπέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να στέκεται στην τεράστια επιρροή που έχει ο Πορτογάλος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος επιθετικός αναφέρθηκε στο ότι ο Μουρίνιο ξέρει πως να κερδίζει τους αγώνες, αλλά και στο κίνητρο που δίνει σε όλους μέσα στον σύλλογο ο «Special One».

Αναλυτικά τα λόγια του Κιλιάν Μπαπέ:

«Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πώς να κερδίζει και να εμπνέει τους γύρω του».

«Ο Μουρίνιο δίνει κίνητρο σε ολόκληρο τον σύλλογο και την ομάδα του. Και κερδίζει αγώνες».