Μπαπέ για Μουρίνιο: «Ξέρει να νικάει – Δίνει κίνητρο σε όλο τον σύλλογο»

Το εγκώμιο του Ζοσέ Μουρίνιο έπλεξε ο Κιλιάν Μπαπέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να στέκεται στην τεράστια επιρροή που έχει ο Πορτογάλος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Συγκεκριμένα, ο 27χρονος επιθετικός αναφέρθηκε στο ότι ο Μουρίνιο ξέρει πως να κερδίζει τους αγώνες, αλλά και στο κίνητρο που δίνει σε όλους μέσα στον σύλλογο ο «Special One».
Αναλυτικά τα λόγια του Κιλιάν Μπαπέ:
«Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πώς να κερδίζει και να εμπνέει τους γύρω του».
«Ο Μουρίνιο δίνει κίνητρο σε ολόκληρο τον σύλλογο και την ομάδα του. Και κερδίζει αγώνες».