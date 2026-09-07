Επίσημο: Τέλος ο Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό - Συνεχίζει στην Ντουμπάι!

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση του γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τον Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC.

Τέλος στο σίριαλ Τόμας Ουόκαπ - Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον Τεξανό γκαρντ, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC, έπειτα από συμφωνία των δυο πλευρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο Τόμας Ουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του.

Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ηταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.

Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague».

Thomas Walkup will continue his career with @dubaibasket , following an agreement reached between the two clubs.



We would like to thank @twalkup23 for his contribution to Olympiacos and wish him every success in the next chapter of his career.



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