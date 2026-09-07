Ντέρικ Ρόουζ: «Δεν θα με θυμούνται σε λίγα χρόνια» (vid)

Σε δηλώσεις του στο Sports Illustrated ο Ντέρικ Ρόουζ μίλησε για την κληρονομιά του στο NBA, εκφράζοντας την εκτίμησή του ότι οι επόμενες γενιές πιθανότατα δεν θα τον θυμούνται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ότι έπαιζα με πάθος. Ότι ήμουν νικητής. Και για να είμαι ειλικρινής, με βάση την πορεία της ιστορίας μου, δεν πρόκειται να με θυμούνται. Οπότε, θα είναι εκείνο το παιδί που θα κάνει την έρευνά του και θα ψάξει να μάθει την ιστορία μου – γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν γνωρίζουν τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος κατέρριψε τόσα ρεκόρ, κέρδισε κάθε είδους βραβείο και έλαβε αμέτρητες διακρίσεις.

Κι όμως, τα σημερινά παιδιά δεν ξέρουν ποιος είναι, ούτε γνωρίζουν τον Μπιλ Ράσελ, που κατέκτησε τα περισσότερα πρωταθλήματα. Ποιος είμαι εγώ, λοιπόν, για να λέω ότι θα με θυμούνται; Μάλλον δεν θα το κάνουν. Αλλά για το παιδί που τελικά θα το κάνει, ελπίζω να μην είναι τυχαίο»