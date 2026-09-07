Βόλος Elabet: Κοντά στον δανεισμό του Κέρβιν Αντράντε

Τον 21χρονο Κέρβιν Αντράντε στέλνουν της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον Βόλο Elabet.

Μια επιπλέον μεταγραφή φέρεται να κάνει ο Βόλος Elabet, καθώς δημοσιεύματα από το Ισραήλ αναφέρουν ότι είναι κοντά στην απόκτηση του Κέρβιν Αντράντε με δανεισμό. Ο 21χρονος εξτρέμ από τη Βενεζουέλα ανήκει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία όμως δεν τον υπολογίζει στα πλάνα της και αναζητά ομάδα να τον παραχωρήσει.

Οι Ισραηλινοί απέκτησαν τον νεαρό άσο πέρυσι από τη Φορταλέζα αντί 1,8 εκατ. ευρώ, αλλά δεν έχει βρει θέση στα πλάνα της ομάδας. Μάλιστα έμεινε και εκτός ευρωπαϊκής λίστας και ο Βόλος Elabet θα μπορούσε να τον αποκτήσει δανεικό προκειμένου να του δώσει χρόνο συμμετοχής.